Пожар в порту Гдыня

По информации польского Морского управления (Gospodarka Morska), утром 5 марта в порту Гдыня загорелся склад Балтийского зернового терминала. Горел большой крытый склад площадью 7000 кв. м, предназначенный главным образом для хранения зерна и кормов. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году и занимает около 40% складских площадей Балтийского зернового терминала. В 2019 году терминал обработал 3,2 млн тонн – 13% общего объема перевалки через Гдыню.

Официально причина пожара неизвестна. По неофициальным данным, могло произойти самовозгорание десятков тысяч тонн смеси сои и пшеницы.

Огонь был настолько сильным, что пришлось задействовать несколько пожарных подразделений из Гданьска, Гдыни и Вейхерово. Также к тушению привлекался портовый буксир с противопожарным оборудованием. Около 50 человек, работающих в порту, были эвакуированы. Никто не пострадал. Склад выгорел полностью.

Видео: gospodarkamorska.pl