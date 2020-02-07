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Газовозы «Совкомфлота» для «Арктик СПГ 2» профинансирует ВЭБ.РФ
07.02.2020

Газовозы «Совкомфлота» для «Арктик СПГ 2» профинансирует ВЭБ.РФ

    • ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» (ООО «СМАРТ СПГ»), совместное предприятие ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Новатэк», заключило с группой ВЭБ.РФ соглашения о лизинговом финансировании строительства четырех арктических танкеров-газовозов СПГ ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ 2». Одновременно «СМАРТ СПГ» подписала долгосрочные тайм-чартерные договоры с ООО «Арктик СПГ 2», сообщили SeaNews в «Совкомфлоте».

    Строительство судов будет вестись на мощностях ССК «Звезда».

    Ранее, в октябре 2019 года, группа «Совкомфлот» заключила договоры финансирования и отфрахтования пилотного газовоза этой серии.

    Инженерные решения, примененные в ходе проектирования этой серии судов с учетом опыта эксплуатации танкера «Кристоф де Маржери», обеспечат им лучшую ледовую проходимость и маневренность в сложных ледовых условиях Западного и Восточного секторов Арктического бассейна по сравнению с судами проекта «Ямал СПГ». Все газовозы будут зарегистрированы под флагом РФ, наблюдение за строительством будет осуществлять Российский морской регистр судоходства).

    Соглашение между ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Новатэк» о создании СП «СМАРТ СПГ» было подписано в сентябре 2019 года. Совместное предприятие осуществляет роль владельца и оператора флота танкеров-газовозов для обеспечения проекта «Арктик СПГ 2», а также других текущих и перспективных проектов «Новатэка».


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