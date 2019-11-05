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«Совкомфлот» договорился о финансировании пилотного газовоза
05.11.2019

«Совкомфлот» договорился о финансировании пилотного газовоза


    • «Совкомфлот» и группа ВЭБ.РФ заключили соглашение о лизинговом финансировании строительства пилотного арктического танкера-газовоза СПГ для проекта «Арктик СПГ 2». Одновременно группа «Совкомфлот» и группа «НОВАТЭК» подписали долгосрочный договор тайм-чартера на эксплуатацию газовоза в рамках проекта «Арктик СПГ 2».

    Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», строительство судна будет вестись на мощностях ССК «Звезда» (Приморский край). Танкер станет пилотным судном серии арктических газовозов ледового класса Arc7, которые предполагается построить для обслуживания «Арктик СПГ 2». Он предназначен для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Карского моря и Обской губы и будет способен самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров.

    Все газовозы новой серии будут зарегистрированы под флагом Российской Федерации, наблюдение за строительством будет осуществлять Российский морской регистр судоходства.

    Всего Наблюдательным советом ВЭБ.РФ одобрено финансирование 15 таких судов. Поставка судов, по информации СКК «Звезда», будет синхронизирована с началом работы «Арктик СПГ 2». В настоящее время подписаны семь соглашений о финансировании строительства судов на «Звезде» с последующей передачей их в лизинг. Всего на текущий момент одобрено участие ВЭБ.РФ в поставках 21 танкера.


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