14 судов за 4 дня

Hyundai Heavy Industries получила контракты на строительство шести газовозов общей стоимостью 1,13 млрд долларов. Два судна заказала компания из Европы, четыре судна уйдут к азиатским заказчикам.

Газовозы будут построены на of Hyundai Samho Heavy Industries и Hyundai Heavy Industries, они будут оснащены двухтопливными двигателями.

По информации Pulse, всего за 4 дня этой недели HHI получила заказы на строительство 14 судов на общую сумму 1,7 млрд долларов – 16 декабря Япония и Греция заказали два газовоза, два танкера-перевозчика сырой нефти, один танкер-продуктовоз, 18 декабря азиатская компания заказала три танкера-шаттла.

Всего же в 2019 году Hyundai Heavy Industries привлекла заказы на строительство 125 судов общей стоимостью 11,3 млрд долларов. Это 71% от годового плана в 15,9 млрд долларов.