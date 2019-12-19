Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
14 судов за 4 дня
19.12.2019

14 судов за 4 дня


    • Hyundai Heavy Industries получила контракты на строительство шести газовозов общей стоимостью 1,13 млрд долларов. Два судна заказала компания из Европы, четыре судна уйдут к азиатским заказчикам.

    Газовозы будут построены на of Hyundai Samho Heavy Industries и Hyundai Heavy Industries, они будут оснащены двухтопливными двигателями.

    По информации Pulse, всего за 4 дня этой недели HHI получила заказы на строительство 14 судов на общую сумму 1,7 млрд долларов – 16 декабря Япония и Греция заказали два газовоза, два танкера-перевозчика сырой нефти, один танкер-продуктовоз, 18 декабря азиатская компания заказала три танкера-шаттла.

    Всего же в 2019 году Hyundai Heavy Industries привлекла заказы на строительство 125 судов общей стоимостью 11,3 млрд долларов. Это 71% от годового плана в 15,9 млрд долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2019
    Hyundai Heavy Industries купит DSME
    Корейский банк развития (KDB) обсудил возможность приватизации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). В том числе рассматривается вариант […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries Слияния и поглощения
    0
    08.10.2019
    Новый 23-тысячник MSC
    Пока мегаконтейнеровозы Evergreen, вместимость которых на целых 8 (!) TEU превышает вместимость действующих чемпионов MSC, находятся только в […]
    MSCИмянаречениеМегаконтейнеровозНовострой
    0
    04.04.2019
    NYK идет в разведку
    Ocean Geo-Frontier Co. Ltd (OGF), совместное предприятие NYK с партнерами, заключили соглашение с Японской национальной корпорацией по нефти, […]
    NYKНефтегазСейсморазведкаЯпония
    0
    26.06.2019
    Первая партия СПГ с Ямала в Японию
    ПАО «Новатэк» отгрузило на рынок Японии первую партию сжиженного природного газа, произведенную на проекте «Ямал СПГ». По информации […]
    НОВАТЭКПоставкиСПГЯмал СПГ
    0
    17.01.2019
    20-тысячники Evergreen
    Evergreen принял в эксплуатацию два 20-тысячника, построенные на японской верфи Imabari. Как сообщает FreightWaves, это второй и третий […]
    EvergreenКонтейнеровозыНовострой
    0
    02.07.2019
    Новый энеэргоэффективный ро-ро Wallenius Wilhelmsen
    27 июня в Осло прошла церемония имянаречения нового ро-ро судна Wallenius Wilhelmsen «Traviata». Как сообщили SeaNews в компании, […]
    WWLАвтомобилевозВидеоИмянаречение
    0
    10.01.2019
    MOL покупает Nordic Tankers
    MOL Chemical Tankers (MOLCT) покупает 100% акций Nordic Tankers (NT) у единственного акционера компании, Triton. Сделку планируется закрыть […]
    MOLСделкаТанкер
    0
    26.07.2019
    Еще одна «Corona» у “K” Line
    25 июля “K” Line приняла в эксплуатацию еще один балкер серии «Corona» — «Corona Zenith». Судно предназначено для […]
    NYKБалкерНовострой
    0
    11.03.2019
    Танкер «Совкомфлота» спас яхтсменов
    Танкер «Совкомфлота» «СКФ Сургут» спас терпящих бедствие яхтсменов в Карибском море. Как рассказали SeaNews в «Совкомфлоте», 8 марта […]
    СовкомфлотСпасательная операцияТанкерЯхты
    0
    03.07.2019
    Самые большие химовозы из нержавеющей стали
    На китайской верфи Hudong-Zhonghua прошла церемония имянаречения двух танкеров-химовозов, заказанных компанией Odfjell. Суда получили названия «Bow Orion» и […]
    ИмянаречениеКитайНовостройТанкер
    0
    04.06.2019
    Новые танкеры для Maersk
    Maersk Product Tankers подтвердил заказ на оставшиеся четыре судна из серии 10 танкеров LR2 на верфи Dalian Shipyard. […]
    MaerskMaersk TankersЗаказНовострой
    0
    23.07.2019
    Hyundai Heavy Industries подает в суд на профсоюз
    Hyundai Heavy Industries (HHI)  на этой неделе намерен подать иск в суд на профсоюз с требованием возместить убытки, […]
    Hyundai Heavy Industries ЗабастовкаСуд
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    17.12.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    16.12.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ