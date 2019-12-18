ВЭБ.РФ перевел судоверфи «Звезда» 66 млн долларов

ВЭБ.РФ перевел судоверфи «Звезда» первый платеж в рамках финансирования строительства пилотного танкера-газовоза для проекта «Арктик СПГ-2», об этом сообщается на официальной странице в одной из соцсетей ВЭБ.РФ.

«Первый платеж по пилотному газовозу составил 66 млн долларов или около 4,2 млрд в рублевом эквиваленте. В этом году ВЭБ.РФ начал финансирование строительства уже четырех танкеров на судоверфи «Звезда» на общую сумму более 9 млрд в рублёвом эквиваленте. Поддержка отечественного судостроения – это одно из стратегических направлений деятельности ВЭБ.РФ. Финансирование строительства танкеров на судоверфи «Звезда» – это ощутимый вклад в развитие и локализацию высокотехнологичного производства на Дальнем Востоке», – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.