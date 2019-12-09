Кому и чему мешают военные

Что такое «посещение на посмотреть» и почему «Новатэк» не смог реализовать один из своих проектов на Камчатке, рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь на конференции «Северный морской путь» в ходе форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«Камчатка не входит ни в структуру Северного морского пути, ни территориально в Арктическую зону, – сказал Ю.Зубарь. – Но, тем не менее сегодня порт Петропавловск-Камчатский рассматривается как хаб, как базовый порт на восточном плече Северного морского пути. У нас есть практика обслуживания арктического флота. У нас есть глубоководная бухта, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты – компания «Новатэк», рыбные терминалы, развивается круизный туризм».

По словам Ю.Зубаря, правительство Камчатского края в настоящее время проводит переговоры с иностранным оператором, который планирует заявить на следующий год четыре круизных судна по Севморпути до Камчатки. «Кроме северного сияния, нам есть что показать и в Артике, и на Дальнем Востоке, а тем более на Камчатке. Это могут быть научные круизы, экологические. Что такое большой круизный лайнер, наполненный китайцами? Это не туризм в чистом виде. Это просто экскурсия, посещение на посмотреть. Экологический туризм – это та фишка, которая должна развиваться на Дальнем Востоке и в зоне Арктики. Такой опыт у нас есть, мы будем сосредоточены на нем в ближайшее время».

Однако есть проблема, которая мешает развиваться в регионе не только круизному туризму. «Это касается многих регионов, которые в советское время многие годы были закрытыми, – отметил Ю.Зубарь. – Сегодня Камчатка открыта, но не полностью. Сегодня есть существенные ограничения по заходу любого флота, в том числе иностранного и компании «Новатэк». Они столкнулись с огромными проблемами по линии военных. Не секрет, что «Новатэк» не смог реализовать свой проект в бухте Авачинская. Она является самой крупной и глубоководной и могла бы принимать все эти газовозы длиной по 300 метров по два судозахода в день. Рукша был руководителем делегации, которая три года приезжала на Камчатку, мы довольно подробно исследовали прибрежные бухты для того, чтобы реализовать этот проект. Сегодня мы вынуждены были предложить «Новатэку» в бухте Бечевинская. Это 90 километров от Петропавловска-Камчатского. Но это потребует дополнительных вложений, в том числе и со стороны государства, это огромные деньги. Это полностью новая морская инфраструктура, полностью сетевое хозяйства».

«То же самое касается и круизов. Сегодня мы имеем порядка 120-140 заявок на судозаходы в Петропавловск-Камчатский, это не только порты, но и прибрежные бухты. К сожалению, мы можем реализовать из-за согласования с определенными структурами только порядка 20 судозаходов. Это существенное ограничение, которое нам не поможет реализовывать наши планы по развитию туризма Дальнего Востока, Арктической зоны РФ. Наверное, в ближайшие годы эти ограничения пока разрешить не сможем», – резюмировал Ю.Зубарь.