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Железнодорожные контейнеры
23.01.2020

Железнодорожные контейнеры


    • По итогам 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения превысил 5 млн TEU. Это на 12,6% больше показателя 2018 года.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 3,4 млн TEU, что на 13,1% больше показателя предыдущего года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 15% до 564 тыс. TEU, лесных грузов – на 32,9% до 512,8 тыс. TEU, промышленных товаров – на 10,3% до 310 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 8,3% до 287,8 тыс. TEU, автомобилей – на 10,5% до 249,4 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 9,2% до 230,5 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 14,4% до 140,7 тыс. TEU, цветных металлов – на 6,3% до 114,6 тыс. TEU, строительных грузов – на 9,9% до 113,1 тыс. TEU, остальных и сборных – на 19,7% до 109,5 тыс. TEU.

    По итогам отчетного года увеличились также перевозки нефтяных грузов – на 9,2%, до 87,2 тыс. TEU.   

    Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 0,8% до 310,5 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 9,9% до 38,2 тыс. TEU.

    В декабре этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено порядка 350 тыс. TEU груженых контейнеров, на 25% больше, чем в декабре 2018 года.


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