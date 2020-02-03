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Грузооборот российского транспорта
03.02.2020

Грузооборот российского транспорта

    • По итогам 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 1,7%, составив 8,3 млрд тонн.

    Рост произошел только за счет увеличения объемов перевозок автомобильным транспортом – по итогам года плюс 3,3%, до 5,73 млрд тонн.

    По данным Росстата, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 2018 годом сократились на 0,9% (до 1,28 млрд тонн).

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила порядка 1,16 млрд тонн, что ниже показателя 2018 года на 0,9%.
    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-декабрь 2019 года упал на 14,9%, до 98,8 млн тонн.

    Перевозки морским транспортом снизились на 19,8%  – до 18,5 млн тонн.

    Объем перевозок воздушным транспортом уменьшился по сравнению с показателем 2018 года на 1,1% и составил 1,15 млн тонн.

    В декабре в сравнении с предыдущим месяцем снизились перевозки автомобильного и внутреннего водного транспорта, по остальным видам транспорта наблюдается положительная динамика.


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