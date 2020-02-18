Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2019 года составил 231,2 млрд евро. Это на 4,9% меньше итогового показателя 2018 года. В сравнении с показателем 2017 года внешнеторговый оборот снизился еще существеннее – на 8,8%.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, в январе-декабре 2019 года увеличились на 6,7% – до 87,8 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с результатом прошлого года снизился — на 10,9%, до 143,4 млрд евро.

В связи с выходом Великобритании из ЕС европейское статистическое ведомство поменяла формат данных по партнерам Евросоюза – по итогам отчетного года Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС. Ее опережают теперь США, Китай, Соединенное Королевство и Швейцария. В рейтинге экспортеров по данным на 2019 год Россия находится на четвертой строчке после Китая, США и Великобритании.