Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
18.02.2020

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2019 года составил 231,2 млрд евро. Это на 4,9% меньше итогового показателя 2018 года. В сравнении с показателем 2017 года внешнеторговый оборот снизился еще существеннее – на 8,8%.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, в январе-декабре 2019 года увеличились на 6,7% – до 87,8 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с результатом прошлого года снизился — на 10,9%, до 143,4 млрд евро.

    В связи с выходом Великобритании из ЕС европейское статистическое ведомство поменяла формат данных по партнерам Евросоюза – по итогам отчетного года Россия заняла пятое место в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС. Ее опережают теперь США, Китай, Соединенное Королевство и Швейцария. В рейтинге экспортеров по данным на 2019 год Россия находится на четвертой строчке после Китая, США и Великобритании.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2020
    Грузы «Дела»
    Грузооборот ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания […]
    2019ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортс
    0
    24.01.2020
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 2019 года
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    22.01.2020
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПортыСтивидоры
    0
    14.02.2020
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия в 2019 года экспортировала 31,9 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,6% меньше 2018 года. По […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    27.01.2020
    Экспорт цветных металлов
    Российский экспорт необработанного алюминия за 11 месяцев 2019 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    12.02.2020
    Российский экспорт
    Топ-5 стран назначения экспорта. Итоги 2019
    2019Статистика таможниЭкспорт
    0
    07.02.2020
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    21.01.2020
    К истории западных санкций
    100 лет назад, 16 января 1920 года Верховный совет Антанты принял решение о прекращении экономического бойкота России.
    ВеликобританияимпортозамещениеКрымРоссия
    0
    04.02.2020
    Все порты Финляндии
    Суммарный контейнерооборот портов Финляндии за 2019 года достиг порядка 1,62 млн TEU. Это на 1,3% больше показателя 2018 […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    17.02.2020
    Экспорт из регионов
    Итоги 2019
    2019РегионыСтатистика таможниЭкспорт
    0
    19.02.2020
    Что растет в экспорте
    ТОП-5 растущих товарных позиций в экспорте. Итоги 2019
    2019код ТН ВЭДСтатистика таможниЭкспорт
    0
    17.01.2020
    Импорт морепродуктов в Россию
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортМорепродуктыСтатистика таможни
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.02.2020 Контейнерооборот лидеров
    18.02.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    18.02.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.02.2020 Контейнерооборот Ирана
    17.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ