По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года импорт какао и продуктов из него в Россию вырос на 5% до 300 тыс. тонн. В денежном выражении поставки увеличились на 4,8% и составили 1,1 млрд долларов.

БОльшая часть импорта приходилась на шоколад и продукты, содержащих какао. По итогам 11 месяцев их было ввезено 112,3 тыс. тонн (+4,7%) на сумму 519,1 млн долларов (+6,5%). Основной страной-поставщиком была Германия. Также значительные объемы шли из Беларуси, Италии, Польши, Бельгии и Казахстана.

Поставки какао-бобов выросли в физическом выражении на 21,1% до 59,6 тыс. тонн, в денежном – на 22,5% до 158,7 млн долларов. Практически все отгрузки осуществлялись из Кот-д’Ивуара, Нигерии, Эквадора и Ганы.

Импорт какао-порошка без добавок составил 51,9 тыс. тонн (+0,4%) или 98,4 млн долларов (-2,5%). При этом наибольшие объемы отгружались из Малайзии, Германии и Индонезии.

Какао-пасты было ввезено 42,5 тыс. тонн (-1,8%) на сумму 146 млн долларов (+0,1%). БОльшая часть продукции шла из Ганы, Кот-д’Ивуара и Украины.

Основными экспортерами какао-масла были Малайзия и Индонезия. За 11 месяцев 2019 года поставки какао-масла в Россию в физическом выражении снизились на 0,9% и составили 33,8 тыс. тонн. В денежном выражении они сократились на 3,4% до 197,3 млн долларов.

В январе-ноябре 2019 года какао и продуктов из него поставлялись в Россию из 90 стран. При этом самыми крупными странами-экспортерами были Германия и Кот-д’Ивуар.

Из Германии за 11 месяцев 2019 года было импортировано 43,8 тыс. тонн какао и продуктов из него, на 4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении поставки выросли на 8,8% до 191,9 млн долларов. Стоит отметить, что три четверти импорта в физическом выражении приходилось на шоколад и продукты, содержащие какао, 23% – на какао-порошок без добавок.

Поставки и Кот-д’Ивуара в физическом выражении выросли 7,5% до 57,4 тыс. тонн, в денежном – на 6,8% до 169,2 млн долларов. БОльшую часть поставок составляли какао-бобы и какао-паста.