Экспорт специй

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 30,5 тыс. тонн специй, на 28,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении экспорт, напортив, вырос на 9,5% и составил 27,6 млн долларов.

Большая часть экспорта приходится на кориандр. По итогам января-ноября 2019 года поставки кориандра составили 27,2 тыс. тонн (-33,2%) на сумму 17 млн долларов (+3,4%). Стоит отметить, что основными странами назначения были Индия и Индонезия.

Отгрузки перца выросли до 1 тыс. тонн (+23,4%) и 4,5 млн долларов (+3,8%). БОльшая часть поставок пришлась на Казахстан, Беларусь и Украину.

Лаврового листа было экспортировано 155 тонн (+11,5%) на сумму 737 тыс. долларов (+10,5%). Более 75% было отгружено в Беларусь, Казахстан и на Украину.

В январе-ноябре 2019 года поставки специй из России осуществлялись в 56 стран. Основными странами-получателями были Индия и Индонезия.

Экспорт в Индию в физическом выражении снизился на 45,6% до 6,3 тыс. тонн, в денежном выражении – на 2,4% до 4,1 млн долларов. Практически весь объем поставок пришелся на кориандр.

В Индонезию было отгружено 5,2 тыс. тонн (-17,5%) специй на сумму 3,5 млн долларов (+45,8%). Практически весь экспорт также пришелся на кориандр.

До 1,2 тыс. тонн (+33,3%) и 4 млн долларов (+25%) выросли поставки специй в Беларусь.

Поставки в Польшу снизились в физическом выражении на 28,6% до 2,5 тыс. тонн. В денежном выражении они составили 1,7 млн долларов (+21,4%). В экспорте преобладает кориандр.