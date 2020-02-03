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специи
03.02.2020

Экспорт специй

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 30,5 тыс. тонн специй, на 28,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении экспорт, напортив, вырос на 9,5% и составил 27,6 млн долларов.

    Большая часть экспорта приходится на кориандр. По итогам января-ноября 2019 года поставки кориандра составили 27,2 тыс. тонн (-33,2%) на сумму 17 млн долларов (+3,4%). Стоит отметить, что основными странами назначения были Индия и Индонезия.

    Отгрузки перца выросли до 1 тыс. тонн (+23,4%) и 4,5 млн долларов (+3,8%). БОльшая часть поставок пришлась на Казахстан, Беларусь и Украину.

    Лаврового листа было экспортировано 155 тонн (+11,5%) на сумму 737 тыс. долларов (+10,5%). Более 75% было отгружено в Беларусь, Казахстан и на Украину.

     
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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года поставки специй из России осуществлялись в 56 стран. Основными странами-получателями были Индия и Индонезия.

    Экспорт в Индию в физическом выражении снизился на 45,6% до 6,3 тыс. тонн, в денежном выражении – на 2,4% до 4,1 млн долларов. Практически весь объем поставок пришелся на кориандр.

    В Индонезию было отгружено 5,2 тыс. тонн (-17,5%) специй на сумму 3,5 млн долларов (+45,8%). Практически весь экспорт также пришелся на кориандр.

    До 1,2 тыс. тонн (+33,3%) и 4 млн долларов (+25%) выросли поставки специй в Беларусь.

    Поставки в Польшу снизились в физическом выражении на 28,6% до 2,5 тыс. тонн. В денежном выражении они составили 1,7 млн долларов (+21,4%). В экспорте преобладает кориандр.

     

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