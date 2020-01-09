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Новые технологии для логистики в труднодоступных регионах
09.01.2020

Новые технологии для логистики в труднодоступных регионах


    • Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы одобрила финансирование в форме грантов и инвестиций в капитал для технологических проектов рынков Хелснет (прим.: рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств), Энерджинет (рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики), Аэронет (рынок беспилотных авиационно-космических систем, комплексных решений и услуг на их основе), Технет (передовые производственные технологии), а также проекта кружкового движения.

    По информации российской венчурной компании, в список проектов, получивших поддержку межведомственной рабочей группы НТИ, в том числе вошли «Грузовой дрон ЭРА» и «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике»

    «Грузовой дрон ЭРА» – проект рынка Аэронет, который предполагает создание платформы грузового конвертоплана грузоподъемностью до 80 кг. Грузовой дрон ЭРА будет представлять собой четырехдвижительный самолет вертикального взлета и посадки и сможет перевозить грузы на расстояния до 270 км со скоростью более 150 км/ч. Предполагается, что такой аппарат будет востребован при организации логистики в труднодоступных регионах, организации перевозок в нефтехимической промышленности и других областях.

    Разработчики говорят, что замена пилотируемых полетов на полеты дронов позволит клиентам существенно снизить операционные расходы. Ожидаемая цена и стоимость владения разрабатываемого дрона ЭРА будет в 2-3 раза ниже конкурирующих решений по авиационной перевозке грузов, как пилотируемых, так и беспилотных. В рамках проекта планируется создать производство, способное выпускать 50-70 грузовых дронов в год с возможностью дальнейшего масштабирования.

    Компания обсуждает возможность совместных проектов и продажи БВС с операторами авиации в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах, а также планирует пройти сертификацию в ЕС.

    Новые технологии для логистики в труднодоступных регионах

    «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике» – проект кружкового движения, направленыйн на подготовку нового поколения технологических лидеров по направлению Маринет, он будет и будет реализовываться Морским государственным университетом им. Невельского совместно с ДВФУ и Центром развития робототехники.

    Инициаторы проекта с 2020 года планируют провести соревнования по подводной робототехнике с участием 100 команд и свыше тысячи школьников и студентов по всей стране, лучшие из которых будут представлять Россию на международных соревнованиях. Одним из главных барьеров внедрения подводной робототехники в образование остается дефицит наставников. Для их подготовки запланированы летние и зимние школы, в которых за три года пройдут обучение как минимум 120 наставников. В помощь учителям, школьникам и студентам также разработают вебинары, видеоуроки, образовательные конструкторы по подводной робототехнике.

    Новые технологии для логистики в труднодоступных регионах

     

     

     


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