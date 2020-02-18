Минтранс оцифрует транспортную накладную и путевой лист

Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых автоперевозках. Он будет проводиться до 30 октября 2020 года на территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края. Перевод на «цифру» почти 3 млрд первичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур, сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Система обеспечит обмен юридически значимыми данными в режиме онлайн между всеми участниками перевозки: от коммерческих платформ документооборота до государственных органов исполнительной власти. По итогам эксперимента будут внесены предложения об изменении нормативных правовых актов и сформирована дорожная карта для внедрения ЭПЛ и ЭТрН на территории Российской Федерации.

Для реализации эксперимента до 28 февраля будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

«Эксперимент ускорит запуск Суперсервиса 22 «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» – комплексной электронной государственной услуги цифрового оформления перевозочного процесса на принципах «единого окна». Для нас принципиально важно отточить все процедуры совместно с бизнесом, сделать открытую госплатформу для всех коммерческих сервисов. Далее мы будем подключать другие виды транспорта. Это обеспечит реальную мультимодальность и цифровую трансформацию целого сектора экономики страны», – отметил заместитель министра транспорта России Алексей Семенов.

Ассоциация ЦТЛ совместно с Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) организуют в рамках эксперимента взаимодействие платформ электронного документооборота («КОРУС Консалтинг», «Directum» (Synerdocs), «Э-КОМ») и участие крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов (ГК «Совтрансавто», ГК «Деловые линии», «Сельта» – перевозчик сети «Магнит», АПХ «Мираторг», «Агро-Авто» — перевозчик «Х5 Retail Group», «XPO Logistics», «FM-Logistics», «Яндекс.Такси»). Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.

«Ведение бумажного документооборота составляет 2-2,5% от годового оборота перевозчиков. К этому надо приплюсовать время при прохождении административных процедур и проверок, отсутствие сквозной интеграции данных и дублирование одной информации для разных проверок. И поэтому оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом – масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли», – подчеркнул в свою очередь директор Ассоциации ЦТЛ Антон Замков.

Координатором проведения эксперимента назначен руководитель департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.