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«Евросиб» запатентовал энергоустановку для рефперевозок
17.01.2020

«Евросиб» запатентовал энергоустановку для рефперевозок


    • ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» успешно защитило проект энергетической установки для электрификации крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров (КРК) при перевозке железнодорожным транспортом как объект интеллектуальной собственности. По заключению российского патентного ведомства, техническое оборудование «Евросиба» обладает рядом конструктивно-функциональных особенностей, позволивших принять положительное решение о выдаче компании патента на изобретение, сообщили SeaNews в компании.

    Энергетическая установка состоит из дизель-генераторного контейнера с двумя поочередно работающими двигателями и танк-контейнера для содержания топлива, что дает возможность обеспечивать электроэнергией 24 КРК на протяжении 30 суток и более. Дизель-генераторный контейнер и танк-контейнер размещены на одной железнодорожной фитинговой платформе и соединены топливопроводом. 

    Комплекс оснащен современной бортовой компьютерной системой мониторинга и управления работой энергоустановки, сотовой и спутниковой системами связи, системой геопозиции и системами контроля работы каждого КРК в отдельности. Решение позволяет дистанционно контролировать и управлять состоянием энергомодуля в пути следования, а также гарантировать соблюдение температурного режима в течение всей перевозки жд транспортом.

    Опытный образец  установки изготовлен в партнерстве с ООО «Кама-Энергетика» и ПАО «КАМАЗ» в июне прошлого года.


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