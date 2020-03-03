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Находкинский МТП перейдет на закрытую перевалку угля
03.03.2020

Находкинский МТП перейдет на закрытую перевалку угля

    • Администрация Находкинского городского округа выдала Находкинскому МТП  разрешение на строительство закрытого специализированного комплекса для перевалки грузов. Проект реализуется в рамках выполнения поручения президента РФ о переходе на современные технологии перевалки угля и обеспечению благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения Находки.

    Как сообщили SeaNews в Находкинском МТ, в настоящее время начался первый этап строительства – ведется подготовка площадки к земляным работам и переносу инженерных сетей. Также компания проводит ряд тендеров на изготовление, поставку, монтаж и проведение пуско-наладочных работ мобильного конвейерного оборудования для внутрипортовой транспортировки угля.

    Строительство комплекса предполагает установку вагоноопрокидывателя и конвейерных линий, которые позволят перевести выгрузку угля из вагонов в крытое помещение, оснащенное системой аспирации. Этот комплекс позволит «закрыть» участок выгрузки угля из вагонов и таким образом полностью исключить пыление при перевалке угля. Общая стоимость реализации проекта составит более 3,5 млрд рублей.

    «Находкинский МТП выполняет все принятые на себя экологические обязательства перед региональными и федеральными органами власти по обеспечению благоприятных экологических условий при перевалке грузов. Строительство закрытого перегрузочного комплекса является одним из ключевых этапов реализации нашей экологической программы. Внедрение данной технологии позволит добиться существенных результатов по улучшению экологической обстановки при перевалке грузов, что было доказано экологическими экспертами в ходе проведения оценки эффективности данного проекта», — отметил генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев.


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