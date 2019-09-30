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Freight Digital 2019 Day 1
30.09.2019

В цифровизацию своими темпами


    • Где скрыт потенциал для цифровизации и что мешает безбумажным технологиям полностью интегрироваться в процесс организации морских перевозок – эти вопросы обсудили участники конференции Freight. Digital 2019, организованной ИАА SeaNews в Петербурге.

    Одним из ключевых стало выступление коммерческого директора ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» Игоря Пухова. На примере захода на терминал регулярного фидерного судна он продемонстрировал, где можно оптимизировать процесс оформления документов на груз и судно, и определил условные отправные точки для развития цифровизации.

    «Пограничная служба, Роспотребнадзор, Администрация морского порта, Россельхознадзор получают во многом совпадающую по составу документацию, но в различных форматах. – отметил И.Пухов. – Агент готовит сканированные копии для архива, для терминала. Плюс оставляет копии себе. Перевозчик предоставляет через КПС «Портал Морской порт» данные в формате XML, в таможню – в бумажном виде только коносаменты, подлежащие контролю Россельхознадором, и грузовой манифест. Оператор морского терминала помимо манифеста получает всю остальную информацию в электронном виде. Причем заверение бумажных документов никуда не делось, как и копии документов в формате pdf».

    «Информация в электронном виде подается несколько раз, сканы, на бумаге, – продолжил И.Пухов. – Причем, если посмотреть на динамику грузооборота на последние несколько лет, контейнерный оборот растет достаточно быстро. Соответственно, с каждым годом эта проблема становится более актуальной».

    Впечатляет и количество документов, которые необходимо подать для оформления: в таможенную службу – 12 документов, в портнадзор – 34. «Для нас как терминальщиков это выглядит странно, потому что мы видим одно и то же судно, которое два года каждые две недели, в понедельник или во вторник, заходит к нам на терминал и обрабатывается, – сказал И.Пухов. – И каждый раз агент готовит такой же список документов. Понятно, что какие-то из них нужно обновлять, но не все». По мнению И.Пухова, «дублирование документов – это потенциал для цифровизации».

    «Как мы видим, различные структуры, которые работают в сегменте контейнерных перевозок и которые вовлечены в оформление документов, идут в цифровизацию. Но идут своими темпами, кто-то идет быстро, кто-то медленно. А кто-то стоит на месте и без дополнительного толчка двигаться не собирается. Это – предпосылки к тому, чтобы развивать такие форматы как «единое окно» и Port Community System», – резюмировал И.Пухов.

     


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