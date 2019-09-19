FESCO завершила доставку грузов

FESCO завершила экспедиционный завоз грузов на острова Сахалинской области и отдаленные территории Приморского края в рамках государственного контракта, сообщил директор филиала FESCO во Владивостоке Игорь Шарков.

Универсальный сухогруз «ФЕСКО Певек» доставил более 2 тыс. тонн грузов, в том числе топливо и технику на острова Итуруп, Кунашир, Матуа, Сахалин и на 19 маяков, расположенных в Приморском крае.

По словам Игоря Шаркова, также с островов было вывезено порядка 1 тыс. тонн различных грузов. Рейс продлился почти 4 месяца – с июня по сентябрь.

Погрузочно-разгрузочные работы на необорудованный берег производились силами экипажа сухогруза «ФЕСКО Певек» с помощью самоходных барж, тракторов и крана на гусеничном ходу, отметили в компании.