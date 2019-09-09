Финансы CMA CGM с CEVA и без CEVA

CMA CGM опубликовала основные операционные и финансовые показатели за второй квартал 2019 года.

Объем перевозок увеличился на 6,3% до 5,52 млн TEU.

С учетом показателей CEVA Logistics, которую CMA CGM приобрела в этом году, и новых стандартов МСФО, выручка группы выросла на 35% до 7,7 млрд долларов, скорректированный показатель EBITDA – в 4,4 раза до 954 млн долларов. Консолидированный чистый убыток составил 109 млн долларов против консолидированной чистой прибыли 22,7 млн долларов годом ранее.

Без учета показателей CEVA новых стандартов МСФО выручка CMA CGM на 6,3% до 6 млрд долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 60,1% до 343,6 млн долларов, скорректированная чистая прибыль составила 2,3 млн долларов.