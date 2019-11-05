Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Ирана
05.11.2019

Контейнерооборот портов Ирана


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.09.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Через Суэцкий канал за период с января по август этого года прошло более 13,3 тыс. судов различных типов […]
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    23.07.2019
    Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-май этого года составил более 1,4 млн тонн – это на 5,8% […]
    2019Цветные металлыЭкспорт
    0
    14.03.2019
    Первая мультимодальная перевозка по МДП
    В рамках коридора «Север – Юг»
    ИндияИранКонтейнерные перевозкиМДП
    0
    07.06.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 27 мая флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    16.08.2019
    Гамбург увеличили оборот
    Грузообоорот порта Гамбург по итогам первого полугодия 2019 года составил 69,4 млн тонн, на 4,1% больше, чем в […]
    2019ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    07.05.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Март 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0
    10.04.2019
    Пираты не захватили ни одного судна
    Впервые с 1994 года
    2019StatisticsПираты
    0
    31.07.2019
    Новые рекорды Роттердама
    По итогам первого полугодия 2019 года порт Роттердам обработал в общей сложности 240,7 млн тонн, побив новый рекорд, […]
    2019ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    23.09.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2019
    На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок из Китая практически на всех направлениях.  Только на Австралию и Новую […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    04.06.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Апрель 2019
    Только для подписчиков
    2019АпрельКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.02.2019
    Teekay сократил убыток за год
    Teekay опубликовал основные неаудированные финансовые показатели за последний квартал и весь 2018 год. Консолидированная выручка группы по итогам […]
    2019TeekayТанкерФинансы
    0
    09.09.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2019
    На 37 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Наиболее существенное увеличение цен поизошло в Роттердаме […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.11.2019 Контейнерооборот портов Ирана
    05.11.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    05.11.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2019
    30.10.2019 Лидеры Финляндии
    30.10.2019 Финансы и объемы OOCL
    29.10.2019 Контейнероборот китайских портов
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ