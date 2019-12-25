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Перспективы спроса на нефть неясны
25.12.2019

Перспективы спроса на нефть неясны


    • Цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, так как сокращения добычи ОПЕК+ будут уравновешены ростом производства нефти в других странах, а перспективы спроса неясны, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков нефтяного рынка.

    Напомним, что страны ОПЕК+ 6 декабря на встрече в Вене договорились о новом сокращении добычи нефти, согласовали новые квоты, которые будут действовать в первом квартале 2020 года. Квота России в первом квартале 2020 года составит 300 тыс. баррелей в сутки без конденсата, добыча снизится на 70 тыс. баррелей.

    На мировом нефтяном рынке фон благоприятный, хотя активность торгов в преддверие рождественских праздников была низкой, но позитивные новости из США о том, что торговое соглашение с Китаем готово и стороны работают над переводом и оформлением документов, поддержали цены на нефть

    По данным информационных агентств, февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов подорожали на $0,81 – до $67,2 за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца.

    На этом фоне, по данным ФТС, объемы российский экспорт нефти за 10 месяцев 2019 увеличились на 4,4% и составили порядка 223 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 4,7% – до 101,6 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за январь-октябрь этого года сократился на 7,9% до 116,6 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 15,1% (до 55,3 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано 42,5 млн тонн, что на 8,5% ниже уровня января-октября прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 14,4%, до 23,8 млрд долларов.

    В то же время экспорт бензина за отчетный период вырос на 9,1% – до 3,9 млн тонн. Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, увеличилась на 2,8% по сравнению с уровнем 10 месяцев 2018 года и составила порядка 2,1 млрд долларов.

    В октябре экспорт нефти вырос на 9,5% – и относительно октября прошлого года, и в сравнении с предыдущим месяцем – до 24,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к октябрю 2018 на 13,5%, но вырос к сентябрю 2019 – на 9,6% (до 10,7 млрд долларов).

    Экспорт нефтепродуктов за октябрь этого года увеличился к октябрю 2018 года на 3,2%, но снизился к сентябрю 2019 на 11,8%, до 11,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки сократился к октябрю 2018 на 15,9%, а к сентябрю 2019 – на 9,1% (до 5,4 млрд долларов).

    Дизельного топлива в октябре было экспортировано 4,1 млн тонн (+7,8% к октябрю 2018 и -9,8% к сентябрю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к октябрю прошлого года на 9,5% до 2,3 млрд долларов (-7,6% к сентябрю этого года).

    Вывоз бензина за рубеж вырос. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 25,5% (+34,3% к сентябрю 2019), составив 445,6 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина выросла в сравнении с прошлогодним показателем на 9,9% и составила 248,7 млн долларов (+32,6% к сентябрю 2019).

    Экспорт природного газа за 10 месяцев 2019 года составил 179,2 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 2,4%. В стоимостном выражении экспорт газа упал на 14,4% – до 34,2 млрд долларов.

    Значительно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-октября 2019 года СПГ было экспортировано 56,1 млн кубометров (+68,5%) на сумму более 7 млрд долларов (+51,9%).

    Экспорт природного газа за октябрь 2019 года, по данным ФТС, составил 19,4 млрд кубометров, что выше показателя октября прошлого года на 10,9% и итогов сентября этого года – на 18,3%. В стоимостном выражении экспорт газа сократился к октябрю 2018 года на 32%, но увеличился на 15,9% к сентябрю 2019 – до порядка 3,1 млрд долларов.

    В октябре экспорт сжиженного природного газа существенно вырос к аналогичному месяцу прошлого года – в 2,2 раза и на 40,3% к предыдущему месяцу – до 9,4 млн кубометров. Стоимость отгруженного на экспорт сжиженного природного газа увеличилась к октябрю 2018 года на 65,6% (+6,3% к сентябрю 2019), до порядка 787,6 млн долларов.

     

     


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