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Российский авторынок «на пути продолжительной эрозии»
07.11.2019

Российский авторынок «на пути продолжительной эрозии»


    • По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за 10 месяцев 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2,4% и составили более 1,42 млн единиц. 

    По итогам октября продажи снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5,2% до 152,1 тыс. автомобилей.

    «Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 годах. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть в индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», – прокомментировал неутешительную статистику председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

    .

    По итогам октября 2019 года в пятерке лидеров существенных изменений не произошло. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая впервые с начала года снизила объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – на 5,5% до 30,2 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в октябре сократились на 4,1% до 20,1 тыс. автомобилей. На третьем месте остается Hyundai, сохранивший объем продаж на уровне октября прошлого года – 15,8 тыс. авто.

    Значительно на 12,5% по сравнению с октябрем прошлого года – выросли продажи Renault, составившие 13,7 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга. Volkswagen в октябре потеснил Toyota и вышел на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,3 тыс. – на 6,8% меньше, чем годом ранее.

    Наиболее значительный рост продаж в октябре относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Haval (в 4,2 раза), Brilliance (в 2,6 раза), Geely (в 2,4 раза), Changan (в 2,2 раза), smart (в 2 раза) и коммерческих автомобилей FIAT (в 2 раза). 

    Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Ford (-97%), Lifan (-85%), Zotye (-84%), HTM (-81%), коммерческие автомобили Mercedes-Benz (-78%), Honda (-73%), коммерческие автомобили Foton (-73%), коммерческие автомобили Nissan (-60%), Infiniti (-49%) и Chrysler (-44%).


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