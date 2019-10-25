Ни пуха, ни пера

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года экспорт из России составил 636,4 млн тонн грузов, на 30,3 млн тонн, или на 5% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 15,7 млрд долларов, или на 5,5% до 270,2 млрд долларов.

В денежном выражении

С точки зрения стоимости наибольший рост экспорта в процентном выражении пришелся на часы всех видов и их части. За 8 месяцев 2019 года экспорт товаров этой номенклатуры увеличился на 80,3% до 26,8 млн долларов. Более 90% поставок приходится на наручные и карманные часы. 15,5% всего объема часового экспорта идет в Швейцарию, 9,3% – в Казахстан.

На 77,8% – до 1,7 млн долларов – вырос экспорт зонтов, солнцезащитных зонтов, тростей, тростей-сидений, хлыстов, кнутов для верховой езды и их частей. 22% поставок идет в Казахстан, 14,5% – в Беларусь.

Третья товарная позиция, импорт которой вырос за 8 месяцев наиболее существенно, – это обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса. Их было вывезено из России на 67,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 2,6 млн долларов. 31,3% товаров этой категории (в стоимостном выражении) идет в Словению, 22,4% – в Беларусь и 19,4% – в Польшу.

Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на алюминий и изделия из него. За 8 месяцев 2019 года отправки выросли на 910,2 млн долларов до 5,1 млрд долларов. 20,3% всего экспорта алюминия приходится на долю Швейцарии, 12,3% – на долю Нидерландов и 8,9% – на долю Японии. 84% всего объема (в стоимостном выражении) приходится на необработанный алюминий.

Поставки жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет увеличились на 615,5 млн долларов до 7,6 млрд долларов. 26,6% экспортируется в Великобританию, 19,2% – в Бельгию и 12% – в США. 43,7% всего объема приходится на необработанную или полуобработанную платину, 32,6% – на обработанные или необработанные алмазы, 19,1% – на необработанное или полуобработанное золото.

Третье место занимают средства наземного транспорта и их части и принадлежности. За январь-август 2019 года их экспорт увеличился на 558,9 млн долларов и составил 2,3 млрд долларов. 44,8% всего объема приходится на легковой автотранспорт. Основными странами-получателями являются Беларусь (26,3%) и Казахстан (23,5%).

В физическом выражении

В физическом выражении набольший рост экспорта в процентах приходится на мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы. По итогам 8 месяцев экспорт этих товаров вырос в 109,3 раза и составил 32,4 млн тонн. Почти 100% объема идет в Беларусь.

Поставки из России изделий из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночных изделий и плетеных изделий увеличились в 15,6 раза до 713,5 тонн. В Беларусь экспортируется 94,7%.

На третьем месте – обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса, которых было ввезено 697,8 тонн, в 5,5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 82,2% поставок приходилось, опять-таки, на Беларусь.

Лидером по приросту физического объема экспорта являются мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы, поставки которых выросли на 32,1 млн тонн.

На втором месте – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. По итогам января-августа их отгрузка увеличилась на 8,4 млн тонн до 436,9 млн тонн. Экспорт в Китай составил 16,9%, в Нидерланды – 13,9%, в Южную Корею – 7,6% суммарного объема.

Экспорт руды, шлака и золы за январь-август 2019 года вырос на 3,1 млн тонн до 15,6 млн тонн. 94,3% этого объема приходится на железные руды и концентраты. Основными странами-получателями являются Украина (25,6%), Китай (24,8%) и Финляндия (8,4%).