Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО

В день аукциона по продаже контрольного пакета «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2019 года.

Как сообщили SeaNews в компании, выручка за 9 месяцев составила 63,8 млрд рублей, что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей по транспортно-логистическим услугам, выросла на 27,7% до 28,6 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 8,7% и благоприятной рыночной конъюнктуры.

При этом операционные расходы группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, за 9 месяцев 2019 года увеличились на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года до 16,2 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла на 57,8% и составила 10,5 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли выросла с 29,6% до 36,6%.

По итогам третьего квартала динамика не такая высокая, но тоже весьма неплохая. Выручка увеличилась на 9,3% до 22,3 млрд рублей, прибыль до налога на прибыль – на 26,4% до 5,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 28% до 4,4 млрд рублей. Рост операционных расходов составил всего 1,3% до 17,3 млрд рублей.