Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45, 2019
15.11.2019

Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45, 2019


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.06.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    Контейнерооборот порта Гонконг за январь-май этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% и […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    12.08.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2019
    На 32 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Существенно выросли ставки на порты Средиземноморья. […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.05.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам января-марта 2019 года экспортировала порядка 6,6 млн тонн пшеницы и меслина, что 31,9% меньше показателя […]
    2019ЗерноИмпортЭкспорт
    0
    16.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20 2019
    На азовском рынке ставки на коротком плече потеряли с прошлой недели доллар. По данным судового брокера «Руфко», сельскохозяйственные […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    24.10.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 43 2019
    На фрахтовом рынке Азовского моря появляется все больше свободного и спотового тоннажа, что может указывать на снижение торговой […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    27.03.2019
    Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2019 года вырос в сравнении […]
    2019JanuaryPortsThroughput
    0
    21.10.2019
    ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2019 года. Как сообщили SeaNews […]
    2019РСБУТрансКонтейнерФинансы
    0
    12.03.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-февраля 2019 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 480,9 тыс. TEU. Это на […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    22.10.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Август 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АвгустАрктикаКонтейнерооборот
    0
    23.04.2019
    НМТП увеличил прибыль по РСБУ
    В 3 раза
    2019Новороссийский морской торговый портРСБУФинансы
    0
    14.06.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Российский экспорт минеральных азотных удобрений в январе-апреле 2019 года составил порядка 4,4 млн тонн. Это на 1,4% больше […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    14.11.2019 Контейнерооборот Тайваня
    14.11.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль в разы
    13.11.2019 TEU и евро HHLA
    13.11.2019 Контейнерные порты Турции
    13.11.2019 О предварительном информировании на конференции FREIGHT 2019
    12.11.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ