Экспорт российской нефти вырос

Если в сентябре рынок нефти лихорадило после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, то в октябре настроения были умеренно оптимистичными. Котировки Brent находились в диапазоне $59-61 за баррель.

Сегодня мировые цены на нефть снижаются после публикации данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю. Стоимость североморской нефти Brent на мировых товарно-сырьевых рынках к 8 утра по московскому времени снизилась на 0,88%, до $61,05 за баррель.

Вчера нефть снизилась на фоне сомнений в результатах усилий ОПЕК+. Отметим, что в декабре страны-участники соглашения ОПЕК+ должны рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году. Но и вопрос «активизации усилий» по соблюдению договоренностей об ограничении добычи нефти всеми странами участниками ОПЕК+ не снимается.

Как отмечал ранее министерский мониторинговый комитет соглашения ОПЕК+, в целом страны ОПЕК+ по итогам августа выполнили соглашение об ограничении добычи на 136%. Однако базовыми принципами соглашения ОПЕК+ являются «равенство и справедливость» в объемах регулирования добычи. Призывы были больше адресованы Ираку и Нигерии. Однако, к слову сказать, в августе Россия тоже не выполнила условия соглашения ОПЕК+. Но тогда глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что в сентябре Россия уменьшит добычу нефти, чтобы вернуться к 100%-ному выполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

На этом фоне, по данным ФТС, объемы российский экспорт нефти за 8 месяцев 2019 увеличились на 2,5%, составив порядка 173,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 3% – до 79,9 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-август этого года сократился на 10,2% до 91,7 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 14,9% (до 43,9 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 33,6 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня января-августа прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 14,9%, до 18,9 млрд долларов.

В то же время экспорт бензина за отчетный период вырос на 4,6% – до 3,1 млн тонн. При этом стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, практически сохранилась на уровне 8 месяцев 2018 года (-0,2%) и составила порядка 1,7 млрд долларов.

В августе этого года Россия экспортировала порядка 23,3 млн тонн нефти, что на 7,1% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 0,8% выше показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к августу 2018 на 6,9%, к июлю 2019 – на 1,2% (до 10,3 млрд долларов).

Экспорт нефтепродуктов за август этого года упал к августу 2018 года на 15,6%, но вырос к июлю 2019 на 1,4%, до 10,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к августу 2018 на 26,4%, но увеличился к июлю 2019 на 0,6% (до 5 млрд долларов).

Дизельного топлива в августе было экспортировано 4,1 млн тонн (-13,2% к августу 2018 и +9% к июлю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к августу прошлого года на 23,4% до 2,3 млрд долларов (+6,8% к июлю этого года).

Вывоз бензина за рубеж вырос. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 9,6% (+1,9% к июлю 2019), составив 291,2 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина сократилась в сравнении с прошлогодним показателем на 1,9% и составила 168,9 млн долларов (+1,9% к июлю 2019).

Экспорт природного газа за 8 месяцев 2019 года составил 143,3 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 3,5%. В стоимостном выражении экспорт газа упал на 9,2% – до 28,4 млрд долларов.

Значительно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-августа 2019 года СПГ было экспортировано 39,9 млн кубометров (+48,9%) на сумму 5,5 млрд долларов (+46,2%).

Экспорт природного газа за август 2019 года, по данным ФТС, составил 16,5 млрд кубометров, что ниже показателя августа прошлого года на 11,3%, но выше уровня июля этого года на 3,2%. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился к августу 2018 года – на 35,3%, но увеличился на 2,6% к июлю 2019 – до порядка 2,7 млрд долларов.

В августе экспорт сжиженного природного газа снизился к аналогичному месяцу прошлого года на 1,8%, но вырос на 16,7% к предыдущему месяцу – до 5,6 млн кубометров. Стоимость отгруженного на экспорт сжиженного природного газа упала на 41,1% к августу 2018 года, но выросла на 16,5% к июлю 2019 – до порядка 549,6 млн долларов.