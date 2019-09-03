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РЖД продлевает скидку
03.09.2019

РЖД продлевает скидку

    • Скидки на перевозку угля позволил РЖД нарастить объемы погрузки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Исходя из полученного положительного результата, правление ОАО «РЖД» продлило до конца текущего года действие понижающего коэффициента 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля (коды ЕТСНГ 16102, 16103, 16105-16112, 16117-16125) в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги.

    В июле 2019 года, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на западных рынках угля, ОАО «РЖД» приняло решение о предоставлении скидки на перевозку энергетического угля по недозагруженным направлениям сети железных дорог, в частности, в порты Азово-Черноморского бассейна.

    По мнению РЖД, скидка позволила нивелировать введенную с 2019 года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля и нарастить объемы погрузки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

    Понижающий коэффициент вступил в силу 16 июля и действует в течение 61 дня, до 14 сентября включительно. Нынешним решением правления ОАО «РЖД» скидка продлена до 31 декабря.

    Как отмечает в РЖД, в настоящее время сохраняется дисбаланс в географии перевозок угля со смещением основных объемов в адрес Дальнего Востока. Протяженность участков, где загрузка пропускной способности выше допустимых параметров, на восточном направлении составляет более 3 000 километров – 18% от эксплуатационной длины железных дорог полигона. В то же время в направлении морских портов у СКЖД остаются резервы по наращиванию погрузки.

    По данным SeaNews, объем перевалки угля и кокса в портах Азово-Черноморского бассейна за январь-июль текущего года составил 8,5 млн тонн – на 29,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Отметим, что РЖД продолжает терять грузы, по итогам 8 месяцев погрузка на сети РЖД снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 850,5 млн тонн, в том числе погрузка угля сократилась на 1,3%. 


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