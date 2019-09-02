По итогам января-августа 2019 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 850,5 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», практически по всем грузам отмечена отрицательная динамика.

Объемы погрузки каменного угля упали на 1,3% до 246 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,7% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года, и составила 154,1 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки строительных грузов – на 1,3% до 84,1 млн тонн, черных металлов – на 4,6% до 50,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 1,4% до 23,5 млн тонн, лесных грузов – на 6,1% до 29,3 млн тонн, соды и химикатов – на 1,1% до 17,5 млн тонн. Погрузка зерна упала на 29,4% и составила 12,6 млн тонн.

Лома черных металлов было погружено 10 млн тонн – на 0,5% меньше, чем годом ранее. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 3,3% до 13,1 млн тонн, кокса – на 0,9% до 7,2 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки выросли. Увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 2,9% до 79,6 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,7% до 40,6 млн тонн и цемента – на 5,7% до 18,2 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за август 2019 года составила 109 млн тонн. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 0,8% больше показателя предыдущего месяца 2019 года.

Грузооборот за 8 месяцев 2019 года составил 1734,1 млрд тарифных т/км (+0,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2205,4 млрд т/км (+0,8%).

В августе грузооборот сети РЖД снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 213,6 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на те же 2,1% – до 271,2 млрд т/км.