Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД
02.09.2019

Грузы РЖД

    • По итогам января-августа 2019 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 850,5 млн тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», практически по всем грузам отмечена отрицательная динамика.

    Объемы погрузки каменного угля упали на 1,3% до 246 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,7% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года, и составила 154,1 млн тонн.

    Также снизились объемы погрузки строительных грузов – на 1,3% до 84,1 млн тонн, черных металлов – на 4,6% до 50,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 1,4% до 23,5 млн тонн, лесных грузов – на 6,1% до 29,3 млн тонн, соды и химикатов – на 1,1% до 17,5 млн тонн. Погрузка зерна упала на 29,4% и составила 12,6 млн тонн.

    Лома черных металлов было погружено 10 млн тонн – на 0,5% меньше, чем годом ранее. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 3,3% до 13,1 млн тонн, кокса – на 0,9% до 7,2 млн тонн.

    По другим видам грузов объемы погрузки выросли. Увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 2,9% до 79,6 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,7% до 40,6 млн тонн и цемента – на 5,7% до 18,2 млн тонн.  

    Погрузка на сети РЖД за август 2019 года составила 109 млн тонн. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 0,8% больше показателя предыдущего месяца 2019 года.

    Грузооборот за 8 месяцев 2019 года составил 1734,1 млрд тарифных т/км (+0,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2205,4 млрд т/км (+0,8%).

    В августе грузооборот сети РЖД снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 213,6 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на те же 2,1% – до 271,2 млрд т/км.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.04.2019
    Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2019 года составил 44,6 млн TEU. Это на […]
    Только для подписчиков
    2019КитайКонтейнерооборот
    0
    04.07.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 27 2019
    Азовский рынок растет и изменение спотовых ставок с прошлой недели довольно существенное. По данным судового брокера «Руфко», существующая […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    02.04.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ПОРТСТАТПортыСеверо-Запад
    0
    17.06.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия за январь-апрель 2019 года экспортировала порядка 8,5 млн тонн пшеницы и меслина – на 34,5% меньше показателя […]
    2019ЗерноИмпортЭкспорт
    0
    14.06.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Российский экспорт минеральных азотных удобрений в январе-апреле 2019 года составил порядка 4,4 млн тонн. Это на 1,4% больше […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    04.07.2019
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам первого полугодия 2019 года через Сайменский канал перевезли 227,3 тыс. тонн различных грузов, что на 19,1% […]
    2019ГрузооборотСайменский канал
    0
    15.08.2019
    Лидеры Финляндии
    По итогам 7 месяцев 2019 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    13.08.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Июнь 2019
    Только для подписчиков
    2019ИюньКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.01.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года на рынке Черного моря фрахтовые ставки на перевозку грузов судами прибрежного плавания остались без […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    17.06.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2019
    На 24 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок. Так, ставки из Шанхая на порты […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    09.07.2019
    Платформы для проекта «Смарт логистика»
    ООО «Логбокс» принял первые фитинговые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров российского производства («Завод металлоконструкций», г. Энгельс), Парк платформ […]
    КонтейнерыЛогбоксРЖДФитинговые платформы
    0
    22.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    На 16 неделе года спотовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. Только на порты Средиземноморья и Японии наблюдалось […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.09.2019 Стратегия развития морской деятельности в новой редакции
    16.08.2019 Утверждена Стратегия развития экспорта услуг
    09.08.2019 Канада построит новые ледоколы
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.09.2019 ONE покупает рефконтейнеры
    03.09.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    03.09.2019 Глобальный терминальный рейтинг
    02.09.2019 Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    02.09.2019 Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    02.09.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД