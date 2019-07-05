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РЖД снижает тарифы на перевозку угля
05.07.2019

РЖД снижает тарифы на перевозку угля

    • По информации РЖД, правление компании установило понижающий коэффициент 0,9259 к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля (коды ЕТСНГ 16102, 16103, 16105-16112, 16117-16125) в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги в рамках ценовых пределов.

    По расчетам РЖД, скидка позволит временно нивелировать введенную с нынешнего года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Коэффициент вступает в силу 16 июля этого года и действует в течение 61 дня.

    Принятое решение о предоставлении скидки на перевозку энергетического угля по недозагруженным направлениям сети железных дорог, в частности, в порты Азово-Черноморского бассейна принималось с учетом неблагоприятной ценовую конъюнктуру на западных рынках угля.

    «Данное решение – это сигнал всему транспортному рынку, – считают в железнодорожной монополии. – Ставки должны снижаться по всей цепочке перевозок: на предоставление вагонов, на перевалку в порту, фрахт. Дисбаланс в географии перевозок угля со смещением основных объемов в адрес Дальнего Востока. Протяженность участков, где загрузка пропускной способности выше допустимых параметров, на Восточном полигоне составляет более 3 тыс. км – 18% от эксплуатационной длины железных дорог полигона».

    Также, по мнению РЖД, в настоящее время есть определенные резервы по наращиванию погрузки в направлении морских портов и пограничных переходов Северо-Кавказской и Октябрьской железных дорог, сухопутных железнодорожных маршрутов в Китай через Казахстан или Монголию, иностранных морских портов Черного моря, а также сухопутных железнодорожных маршрутов, в том числе через Республику Беларусь в третьи страны.

    ОАО «РЖД» с 2013 года имеет право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках «тарифного коридора», определенного государственным регулятором.

    «Вопросы изменения уровня тарифов в рамках «тарифного коридора» в настоящее время рассматриваются компанией согласно поступившим обращениям от пользователей услуг железнодорожного транспорта с соблюдением строго регламентированных условий и с оценкой экономической эффективности их реализации для ОАО «РЖД»», – отмечют в компании.

    По данным SeaNews, объем перевалки угля в портах Азово-Черноморского бассейна за январь-май текущего года составил 6 млн тонн – на 32,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.


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