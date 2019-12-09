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Экспорт угля и кокса
09.12.2019

Экспорт угля и кокса


    • Угольный экспорт из России по итогам января-октября этого года достиг порядка 169,5 млн тонн – на 5,1% больше, чем годом ранее. Доходы от экспорта угля по итогам 10 месяцев 2019 года снизились на 1,5%, составив 13,4 млрд долларов.

    Отметим, что за отчетный период импорт угля составил 17,6 млн тонн – на 1,6% меньше, чем за январь-октябрь 2018 года. В стоимостном выражении импорт каменного угля составил 309,5 млн долларов (-3,8%).

    По данным ФТС, кокса и полукокса с января по октябрь этого года вывезли из страны более 2,3 млн тонн – на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от экспорта кокса и полукокса упали на 1,7% по сравнению с уровнем января-октября прошлого года до 558,7 млн долларов.

    В октябре этого года было вывезено порядка 15,91 млн тонн угля, что на 7,2% больше аналогичного месяца прошлого года, но на 16,7% меньше предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля сократился по сравнению с октябрем 2018 года на 15,5% до 1,1 млрд долларов (-18,6% к сентябрю 2019 года).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 243,4 тыс. тонн – это на 2,9% ниже уровня октября прошлого года, но на 10,3% больше, чем за сентябрь этого года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 8,3%, но увеличились на 6,5% к уровню предыдущего месяца – до 52,2 млн долларов.


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