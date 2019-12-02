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100-тысячный вагон ОВК уйдет к ГТЛК
02.12.2019

100-тысячный вагон ОВК уйдет к ГТЛК


    • ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» выпустило 100 000-й вагон со дня запуска Тихвинского вагоностроительного завода — в январе 2012 года.

    Как сообщили SeaNews в «ОВК», юбилейный полувагон поступит в адрес Государственной транспортной лизинговой компании в рамках контракта на поставку 20 тыс. полувагонов до конца 2022 года. Сегодня на пространстве 1520 парк вагонов нового поколения достигает 150 тыс. единиц (или около 15% от общего парка на сети РЖД), 65% из которых — подвижной состав тихвинского производства.

    За счет увеличенной грузоподъемности тихвинских вагонов с начала их массовой эксплуатации российские железные дороги дополнительно перевезли более чем 22 млн тонн различных грузов: свыше 18 млн тонн угля, 2 млн тонн зерна и минеральных удобрений, 1 млн тонн металлургической продукции и строительных грузов.

    «На основании оценки эффектов эксплуатации инновационных вагонов для рынка железнодорожных перевозок России, выполненной агентством INFOLine, в период с 2013 по прогнозным итогам 2019 года совокупный эффект для ВВП Российской Федерации, связанный с использованием только полувагонов повышенной грузоподъемности, достигнет 200 млрд руб., а в период до 2025 года включительно составит 1 трлн руб.», – отмечают в компании.


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