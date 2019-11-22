Как увеличить грузооборот портов на 30%

В 2019 году грузооборот морских портов РФ составит порядка 850 млн тонн, а пропускная способность морских портов оценивается в 1,15 млрд тонн. Такой прогноз дал исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов на отраслевой конференции «Морские порты – драйверы экономического роста страны» в рамках форума «Транспортная неделя» в Москве

Эти данные поддержал заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков. «Согласно указам президента и Комплексному плану модернизации транспортной инфраструктуры до 2024 года мы должны увеличить мощности российских портов на треть, еще на 330 с лишним млн тонн. Это амбициозная задача, но вполне осуществимая». По словам замминистра, на реализацию этих целей будет направлено порядка 900 млрд рублей, из них средства из федерального бюджета составляют 25%.

«Как мы это достигнем? – продолжил Ю.Цветков. – Во-первых, существуют и другие отрасли, которые в рамках указов президента настроены на прорыв экономики РФ. Задачи стоят и в сельском хозяйстве, не менее амбициозные: они практически в два раза в денежном эквиваленте должны увеличить экспорт, а это зерно, жом и масличные культуры, которые в бОльшей части уходят морем. Мы с ними должны синхронизировать работу, чтобы не было отставания и сбоев в работе. То же самое в развитии жд транспорта. Президентом поставлена задача по увеличению объем перевозок угля практически в два раза на Дальний Восток, сокращение сроков перевозок контейнеров с восточного на западное направление до 7 суток и увеличение объёмов этих перевозок в 4 раза».

Еще один фактор, который играет на руку транспортной отрасли, – дополнительные инвестиции. «Ряд частных инвесторов начали решать задачу по ликвидации дефицита портовых мощностей, которые сейчас восполняют порты Прибалтики, – сказал Ю.Цветков. – Мы с бизнесом, с РЖД и органами власти создали рабочие группы, которые ведут тщательную работу над синхронизацией проектов. Особо важно исключить такую проблему как простой вагонов, чтобы груз поставлялся ритмично. Мы смотрим все вопросы – от проблем на конкретном направлении до внесения изменений в документационную базу по ускорению обработки грузов».

Другим важным элементом развития отрасли и экономики в целом, по мнению Ю.Цветкова, является практика подписания с основными экспортерами соглашений о сотрудничестве, которые регламентируют деятельность на много лет вперед. «Это металлурги, угольщики, производители сельхозудобрений, – уточнил он. – Сейчас ведется работа на заключительной стадии с сельхозпроизводителями. С ними сложнее, поскольку у них достаточно разрозненный бизнес и таких крупных игроков на рынке нет, как у других экспортных грузоотправителей».

«Поскольку проекты осуществляются за счет частных инвестиции, с одной стороны это хорошо, потому что снижается нагрузка с федерального бюджета, но с другой стороны, существуют риски неисполнения этих проектов. Потому что меняется внешняя конъюнктура, меняется очень быстро: мы видим, что произошло с углем, когда отгрузки с энергетическим углем на западном направлении стали в значительной степени нерентабельными. Тут важно государство оперативно реагировать на все эти вопросы, в том числе путем более гибкой тарифной политики», – отметил Ю.Цветков.