Жд экспорт через порты

По итогам 10 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3% и составила 254,4 млн тонн.

По данным РЖД, на уголь приходится более половина объема (50,9%) от всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8,7%%, в том числе в адрес портов Юга он превысил 33,8% (до 11,9 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада выросла на 5,9% (до 45,6 млн тонн), Дальнего Востока – на 7,1% (до 71,9 млн тонн).

Также в структуре экспортного грузопотока на нефть приходится 26,5%, на черные металлы – 7%, на удобрения – 6,9%.

За 10 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 108,4 млн тонн (+3,7% к уровню 10 мес. 2018 года), в порты Юга – 61,2 млн тонн (-1,6%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 84,7 млн тонн, что на 5,7% больше показателя января-октября 2018 года.

В октябре этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 26,1 млн тонн. Это на 3,2% больше предыдущего месяца.