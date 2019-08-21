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Началось строительство второго «Северомуйского тоннеля»
21.08.2019

Началось строительство второго «Северомуйского тоннеля»

    • Первая группа строителей второго «Северомуйского тоннеля» в составе 100 человек прибыла на объект. Они начали создание   вахтового городка, включающегося общежития, административно-бытовой комплекс и другое. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году.

    Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство будет вестись с двух сторон. Первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года.

    После ввода в эксплуатацию второго «Северомуйского тоннеля» пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т грузов в год.

    ООО «Северомуйский тоннель-2» – проектная компания, учреждена Группой «Сибантрацит». Управление строительством тоннеля осуществляет УК «ВостокУголь». Объем инвестиций в реализацию проекта – 60 млрд руб.

    Существующий «Северомуйский тоннель» был введен в эксплуатацию в 2003 г. и позволяет пропускать не более 16 пар поездов в сутки. Строительство нового тоннеля даст возможность увеличить ежегодный объем перевозок с 16 млн т до 100 млн т. Это расширит доступ на премиальные рынки АТР для российских экспортеров.


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