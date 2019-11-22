Модернизация Восточного полигона продолжается

Общая стоимость проведенных работ по модернизации Восточного полигона составила более 444 млрд рублей на первом этапе. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец на отраслевой конференции «Строительство железных дорог. Новые задачи и механизмы» в рамках форума «Транспортная неделя» в Москве.

Как отметил В.Чепец, основным приоритетом в развитии железнодорожной инфраструктуры на ближайшую перспективу является выполнение целевых показателей, предусмотренных Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Программный для отрасли документ разработан в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Росжелдор является участником четырех федеральных проектов: «Железнодорожный транспорт и транзит», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Коммуникации между центром экономического роста» и «Северный морской путь», в составе которых предусмотрена реализация 13 подпроектов. В числе наиболее значимых: мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности, увеличение транзитного контейнерного потока в 4 раза, первый и второй этапы модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба, развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, а также развитие Центрального транспортного узла, включающая создание Московских центральных диаметров (МЦД). В настоящий момент в правительстве находится на рассмотрении проект создания Высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Отдельно в своем выступлении В.Чепец остановился на развитии Восточного полигона. От отметил, что «с 2012 года реализуется комплекс первоочередных мероприятий, и в 2020 году Восточный полигон должен иметь пропускную способность 120 млн тонн (это плюс 66,8 млн тонн к уровню 2012 года)». Общая стоимость проекта 520,5 млрд рублей. «С 2013 по 2018 годы была проведена колоссальная работа, – сказал В.Чепец. – Общая стоимость проведенных работ составила более 444 млрд рублей. Это были совокупные источники: из средств федерального бюджета было освоено более 20 млрд рублей, был привлечен Фонд национального состояния – почти 80 млрд рублей, основная доля средств – это вклад РЖД, почти 250 млрд рублей».

По данным В.Чепца, в первый этап было введено в постоянную эксплуатацию 34 станции – это 158,5 км путей, 28 разъездов, 154 км дополнительных главных путей, 40 тяговых подстанций, 15 постов секционирования. Также произведена реконструкция контактной сети, особое внимание было уделено железнодорожным мостам (их было более 66) и тоннелям (их было три), обновлено почти 5 тыс. км путей, были реконструированы перегоны, станции.

«С 2020 по 2021 год планируется освоить остатки финансирования, целевые показатели выполнены в полном объёме, – сказал В.Чепец. — Сегодня недостаточно мер для удовлетворения растущего спроса грузовых перевозок. В связи с этим был разработан второй этап программы железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Комплексным планом до 2024 года предусмотрены мероприятия по увеличению провозной способности БАМа, Транссиба практически в полтора раза – до 180 млн тонн, если говорить о перспективе на 2025 год, то это практически до 200 млн тонн, а также по увеличению скорости перевозок контейнеров с Дальнего Востока до западных границ до 7 дней. Также мы должны параллельно выполнить задачи по увеличение пропускной способности контейнеров жд транспортом в 4 раза. Акцентирую внимание, что Восточный полигон – это не в 4 раза. Задача раскладывается на три направления: это на Север-Юг, это движение с Казахстаном и движение по БАМу и Транссибу. Стоимость реализации мероприятий до 2023 года оценивается сегодня почти в 490 млрд рублей».

В.Чепец отметил, что с целью достижения суммарной провозной способности Восточного полигона в размере 180 млн тонн и освоения запланированных объемов перевозок во время проведения второго этапа будут реализованы мероприятия по строительству 1390 км вторых и третьих путей, 29 разъездов, реконструкции 26 станций, электрификации порядка 800 км.