В Китае построили подводный тоннель самого большого в мире диаметра. Последние метры были пройдены на прошлой неделе во вторник. Тоннель Shiziyang строили три года. В нем будет проложена часть железнодорожного полотна линии Фошань – Дунгуань. Поезда будут ходить по ней со скоростью 200 км в час.

Длина тоннеля составляет 6476 метров. Диаметр проходческого щита, с помощью которого его пробивали, – 13,61 метра, длина – 137 метров, вес – 3,5 тонны. Тоннель проходит на глубине 64 метров под землей и 17 метров под водой. Под водой проходит 2 километра тоннеля.

Видео: CGTN