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Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай – Европа
12.11.2019

Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай – Европа


    • Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай – Европа, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Подача вагонов прошла на железнодорожном паромном комплексе в Балтийске. В составе поезда, следующего по маршруту Сиань – Калининград – Гамбург, находятся 42 сорокафутовых контейнера (84 TEU) с товарами народного потребления, автомобильными запчастями и компьютерным оборудованием. Груз был доставлен из Китая всего за 8 дней.

    Новый мультимодальный проект реализует Калининградская железная дорога совместно с АО «ОТЛК ЕРА». Соответствующее международное соглашение было подписано в прошлом году при участии губернатора Антона Алиханова. Также руководитель области проводил переговоры с руководством немецкого порта Засниц по вопросу возобновления паромного сообщения с Балтийском.

    «Два года назад был открыт новый транспортный коридор Европа – Россия – Китай. Тогда в Черняховск из Польши прибыл первый контейнерный поезд, направляющийся с товарами в Азию, – отметил заместитель председателя правительства Александр Рольбинов. – Усилия по интеграции региона в маршрут «Нового шёлкового пути» дают результаты. За это время увеличилась грузовая база. Рост объема перевозок составляет ежегодно порядка 20%».

    В Балтийске был произведен перегруз контейнеров на фидерные суда, которые доставят грузы в Германию – на железнодорожно-портовый терминал Мукран/Засниц. Это единственный порт в Западной Европе, располагающий путевыми и перевалочными устройствами для железнодорожных вагонов российской широкой колеи.

    Мультимодальные перевозки планируют организовать на постоянной основе. Проектом предусмотрена отправка встречных поездов, следующих из Германии в Китай с перегрузом контейнеров на терминалах Мукран/Засниц и Балтийск.


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