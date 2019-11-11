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ФГК повезет зерно в спецконтейнерах
11.11.2019

ФГК повезет зерно в спецконтейнерах


    • АО «Федеральная грузовая компания» разработала новый специализированный инновационный контейнер для перевозки сыпучих грузов, прежде всего зерновых. Испытания новой технологии погрузки с использованием опытного образца контейнера прошли в октябре на станции Карбышево-1 Омского региона Западно-Сибирской железной дороги при участии ТЦФТО и трейдера «Омское продовольствие», сообщает пресс-служба ФГК.

    «После сертификации контейнера и утверждения местных технических условий погрузки мы вместе с Западно-Сибирской железной дорогой предложим грузоотправителям региона комплексную транспортную услугу по перевозке зерна, включающую предоставление контейнеров на универсальных платформах Компании, оборудованных фитинговыми упорами», – отметил генеральный директор ФГК Виктор Воронович.

    «Первая партия зерна отправится в Турцию через сухопутный погранпереход Ахалкалаки в Грузии, поскольку наиболее востребованными сегодня для данной технологии являются сухопутные направления экспорта зерновых», – поясняют в компании.

    Планируется, что эта перевозка будет организована на постоянной основе «Первой транспортно-логистической компанией» совместно с ФГК. В перспективе новый мультимодальный сервис будет использоваться при перевозках в Китай.

    Конструкция контейнера предусматривает все необходимые требования к перевозке железнодорожным транспортом. Контейнер, в отличие от стандартных, затарка которых осуществляется с торцевого дверного проема, оборудован верхними загрузочными люками, что обеспечивает возможность его погрузки на элеваторе. Боковые выгрузочные люки и наклонная внутренняя призма позволяют производить выгрузку зерна в штатные зерноприемники без использования пневмонасосов, в том числе, не снимая контейнер с автомобиля или железнодорожной платформы.


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