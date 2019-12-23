Реконструировать нельзя – построят новый

В первом квартале 2020 года на участке Ургал – Постышево, расположенном на БАМе в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края (Дальневосточная железная дорога), начнется строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля.

Существующий Дуссе-Алиньский тоннель длиной 1807 метров расположен на 3382-3384 км однопутного участка Ургал – Постышево. Строительство тоннеля было начато в 1939 году и продолжалось до 1982 года. Из этого времени в общей сложности 30 лет пришлись на консервацию. Отсутствие у тоннельной обделки армирования и гидроизоляции наряду с суровыми климатическими условиями негативно повлияли на техническое состояние сооружения. В результате оно стало одним из барьерных мест для роста пропускной способности восточного направления, сообщает пресс-служба ДВЖД.

В 2014 году ОАО «РЖД» было принято решение о проработке проекта реконструкции существующего Дуссе-Алиньского тоннеля по инвестиционной программе «Модернизация Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей с увеличением пропускных и провозных способностей». По результатам предпроектного обследования и инженерных изысканий был сделан вывод о невозможности реконструкции существующего тоннеля без длительного прекращения движения поездов.

В связи с этим был разработан проект, предусматривающий строительство нового однопутного тоннеля длиной 1824 метра параллельно существующему, с обустройством шести эвакуационных сбоек между ними.

В ноябре этого года проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Дуссе-Алиньский тоннель Дальневосточной железной дороги» получили положительное заключение Главгосэкспертизы.

Завершить строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля, стоимость которого оценивается в 9,6 млрд рублей, планируется в течение 5 лет.

С учетом продолжающегося роста объемов грузовых перевозок в восточном направлении после ввода в эксплуатацию нового сооружения и переключения на него движения поездов предполагается полноценная реконструкция старого Дуссе-Алиньского тоннеля, что в дальнейшем позволит существенно увеличить пропускную способность участка Ургал – Постышево для перспективных грузопотоков.