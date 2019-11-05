Крупнейший в России газохимический комплекс построят в Усть-Луге

ООО «Балтийский Химический Комплекс» и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подписали кредитное соглашение по финансированию начального этапа реализации проекта по созданию в Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга крупнейшего в России газохимического комплекса. Суммарная мощность газохимического комплекса составит до 3 млн тонн полиэтилена в год, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Кредит ВЭБ.РФ будет направлен на оплату расходов по подготовке предпроектной документации, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование с длительным циклом изготовления и других расходов, связанных с реализацией проекта.

Финансирование будет предоставляться поэтапно по мере выполнения мероприятий, предусмотренных графиком реализации проекта. Финансирование ВЭБ.РФ первоначального этапа проекта позволит существенно улучшить кредитное и инвестиционное качество проекта, что важно для участия в нем других финансовых институтов России, привлечения международных экспортно-кредитных агентств и банков.

«Создается крупнейший промышленный кластер, подобных ему в России нет. Вертикально интегрированная система поставок и переработки газа в России — это по факту новая экономическая модель для газовой отрасли. Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Проект масштабный — только на этапе строительства мы привлечем больше 25 тысяч специалистов. Запуск первой очереди планируем на 2023-2024 годы, а на полную мощность выйдем в 2025 году. В планах для работы комплекса создать более 5 тысяч постоянных высококвалифицированных рабочих мест», – отметил генеральный директор АО «Русгаздобыча» Константин Махов.

По словам первого заместителя председателя – члена правления ВЭБ.РФ Николая Цехомского, «на текущий момент – это крупнейший проект в портфеле ВЭБ.РФ по созданию нового производства со 100%-м экспортным потенциалом. Для ВЭБ.РФ как организации развития важно предоставить «финансовое плечо» проекту по созданию крупнейшего в мире комплекса, который повысит конкурентоспособность отрасли на международном рынке».