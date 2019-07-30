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Самое большое судно за последние 30 лет в Приморье
30.07.2019

Самое большое судно за последние 30 лет в Приморье

    • На предприятии «Восточная верфь» приступили к покраске малого морского танкера «Михаил Барсков» – самого крупного судна, построенного в Приморье в современной истории. Спуск танкера на воду запланирован в конце августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Как отмечают в департаменте промышленности Приморского края, помимо современных технологических особенностей проект интересен еще и тем, что такое судно может работать даже в сложной ледовой обстановке. До этого суда такого класса в России не выпускались.

    «В настоящее время танкер «Михаил Барсков» выкачен со стапелей и поставлен в док для покраски. Спуск на воду запланирован в конце августа», – сообщили специалисты.

    По информации предприятия, малый морской танкер «Михаил Барсков» был заложен на АО «Восточная верфь» 10 октября 2015 года. Это самое крупное судно, построенное в Приморском крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Корпус выполнен из усиленного ледового класса Arc4 для возможности работы в арктических морях, судно оснащено авиавооружением для вертолетной техники, установлен кран-манипулятор.

    Фото: АО “Восточная верфь”


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