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Первые партии транзитных контейнеров по новому международному маршруту
01.11.2019

Первые партии транзитных контейнеров по новому международному маршруту


    • Находкинские таможенники оформили 34 контейнера, прибывшие в порт Восточный по новому транзитному маршруту – из стран Юго-Восточной Азии через морской порт Восточный и далее железной дорогой до Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.  Оттуда груз следует морем в страны Евросоюза. Маршрут сокращает время доставки транзитных грузов почти в 2 раза.

    По информации начальника отдела контроля за таможенным транзитом Находкинской таможни Владимира Стюпана, первые партии контейнеров с запчастями для электробытовой техники, прибывшие из Японии, Китая и Южной Кореи, следовали транзитом в Польшу.

    Традиционный путь доставки грузов из Азии в порты Евросоюза через Суэцкий канал занимает около 30 суток. Новый маршрут позволяет сократить транзитное время до 18 дней. При этом ускорению транзитных грузоперевозок способствует технология подачи транзитных деклараций в электронной форме, применяемая в Находкинской таможне четвертый год.


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