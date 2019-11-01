Первые партии транзитных контейнеров по новому международному маршруту

Находкинские таможенники оформили 34 контейнера, прибывшие в порт Восточный по новому транзитному маршруту – из стран Юго-Восточной Азии через морской порт Восточный и далее железной дорогой до Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Оттуда груз следует морем в страны Евросоюза. Маршрут сокращает время доставки транзитных грузов почти в 2 раза.

По информации начальника отдела контроля за таможенным транзитом Находкинской таможни Владимира Стюпана, первые партии контейнеров с запчастями для электробытовой техники, прибывшие из Японии, Китая и Южной Кореи, следовали транзитом в Польшу.

Традиционный путь доставки грузов из Азии в порты Евросоюза через Суэцкий канал занимает около 30 суток. Новый маршрут позволяет сократить транзитное время до 18 дней. При этом ускорению транзитных грузоперевозок способствует технология подачи транзитных деклараций в электронной форме, применяемая в Находкинской таможне четвертый год.