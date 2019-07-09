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«Евросиб-Логистика» привезла в Турцию оборудование для хлебопекарни
09.07.2019

«Евросиб-Логистика» привезла в Турцию оборудование для хлебопекарни

    • ООО «Евросиб-Логистика» поделилось опытом экспортной доставки технологического оборудования для открытия представительства российской сетью пекарен «Хлебница» в Турции. Перевозка осуществлялась по маршруту Ижевск – Стамбул.

    Как рассказали SeaNews в «Евросиб-Логистике», до места назначения груз следовал автомобильным и морским транспортом, отгрузка на морской транспорт осуществлялась через один из украинских портов. Груз, отметили в компании, был в пределах габаритов и весовых ограничений.

    Срок поставки составил 10 дней – как пояснили в компании, «Поставка осуществлена не раньше и не позже срока, своевременность – результат четко скоординированной работы таможенного брокера, перевозчика и нас – «Евросиб-Логистики» – как экспедитора».

    Отвечая на вопрос о том, возникали ли в процессе транспортировки какие-либо сложности, в «Евросиб-Логистике» рассказали, что они были на этапе таможенного оформления транзита через территорию Украины и были связаны с различными нововведениями. «Но на сроках доставки это не отразилось», – подчеркнули в компании.

    Фото: ООО «Хлебница»


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