«Евросиб-Логистика» привезла в Турцию оборудование для хлебопекарни

ООО «Евросиб-Логистика» поделилось опытом экспортной доставки технологического оборудования для открытия представительства российской сетью пекарен «Хлебница» в Турции. Перевозка осуществлялась по маршруту Ижевск – Стамбул.

Как рассказали SeaNews в «Евросиб-Логистике», до места назначения груз следовал автомобильным и морским транспортом, отгрузка на морской транспорт осуществлялась через один из украинских портов. Груз, отметили в компании, был в пределах габаритов и весовых ограничений.

Срок поставки составил 10 дней – как пояснили в компании, «Поставка осуществлена не раньше и не позже срока, своевременность – результат четко скоординированной работы таможенного брокера, перевозчика и нас – «Евросиб-Логистики» – как экспедитора».

Отвечая на вопрос о том, возникали ли в процессе транспортировки какие-либо сложности, в «Евросиб-Логистике» рассказали, что они были на этапе таможенного оформления транзита через территорию Украины и были связаны с различными нововведениями. «Но на сроках доставки это не отразилось», – подчеркнули в компании.

Фото: ООО «Хлебница»