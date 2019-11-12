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Экспорт угля и кокса
12.11.2019

Экспорт угля и кокса


    • Объем российского экспорта каменного угля за три квартала этого года увеличился на 4,9% и составил почти 153,5 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт каменного угля сохранился на уровне января-сентября прошлого года, составив 12,3 млрд долларов.

    Отметим, что за отчетный период России импортировала 16 млн тонн каменного угля, столько же, сколько было вывезено за период с января по сентябрь 2018 года, на сумму 285,8 млн долларов (-0,5%).

    По данным ФТС, кокса и полукокса за отчетный период текущего года вывезли 2,1 млн тонн – на 3,6% больше, чем годом ранее. Доходы от экспорта кокса и полукокса по итогам 9 месяцев 2019 года снизились на 0,9% и составили 506,5 млн долларов.

    В сентябре этого года было вывезено порядка 19,1 млн тонн угля, что на 1,3% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 5,6% больше итогов предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля снизился по сравнению с сентябрем 2018 года на 22,5% до 1,36 млрд долларов (-1,2% к августу 2019 года).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 220,6 тыс. тонн – это на 0,7% выше уровня сентября прошлого года и на 26,3% больше, чем за август этого года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 8,2% (+21,6% к уровню предыдущего месяца) – до 49 млн долларов.


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