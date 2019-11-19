Экспорт минеральных удобрений

По итогам 9 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 10,5 млн тонн, что на 2,4% больше аналогичного показателя 2018 года. В стоимостном выражении их экспорт вырос на 9,1%, до порядка 2,2 млрд долларов.

Смешанных удобрений вывезли 8,1 млн тонн. Это ниже уровня января-сентября прошлого года на 3,3%. При этом доходы от экспорта смешанных удобрений увеличились на 1,2% – до 2,5 млрд долларов.

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 11,4% по сравнению с показателем 9 месяцев 2018 года. За отчетный период 2019 года их было отгружено более 6,3 млн тонн. В денежном выражении их экспорт значительно вырос – на 30,5%, до 1,6 млрд долларов.

В сентябре этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил 1,4 млн тонн – на 4,4% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 13,8% выше уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 263,1 млн долларов (-5,9% к сентябрю 2018 и +3,7% к августу 2019).

В сентябре экспорт смешанных удобрений вырос. По сравнению с уровнем сентября прошлого года их экспорт увеличился на 58,5%, относительно предыдущего месяца – на 48,4% (до 1,3 млн тонн). Доходы также увеличились – до 375,6 млн долларов (+49,7% к сентябрю 2018 и +56,2% к августу 2019).

Экспорт калийных удобрений по итогам сентября составил 911,7 тыс. тонн – на 42,3% больше сентября прошлого года. По сравнению августом текущего года экспорт калийных удобрений вырос на 34%. В денежном выражении их экспорт вырос как сентябрю 2018 года – на 45,1%, так и к августу 2019 года – на 27,2%, составив 228,2 млн долларов.