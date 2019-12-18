Экспорт черных металлов

По итогам 10 месяцев 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 11,1% и составил 34,2 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении их экспорт также снизился на 20,5% – до 15,5 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено порядка 12,1 млн тонн. Это на 8,3% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 23,2% — до 5,1 млрд долларов.

В октябре этого года по экспорту полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается снижение и к октябрю 2018 года (-11,7%), и к сентябрю 2019 года (-5,7%), до чуть более 1,1 млн тонн. Доходы от их экспорта снизились относительно октября прошлого года на 31,6% и к сентябрю этого года – на 11,9% (до 420,7 млн долларов).

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-октябре 2019 года на 16,1% меньше, чем годом ранее, его объем составил 5,8 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 23,6% до 3,2 млрд долларов.

По итогам октября объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали составил 558,9 тыс. тонн (-23,4% к октябрю 2018 и +3,1% к сентябрю 2019). Доходы снизились и к октябрю 2018 года (-33,4%), и к сентябрю 2019 года (-1%) до 288,4 млн долларов.

Объем экспорта чугуна за 10 месяцев этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,4% и составил 3,7 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна сократились — на 26,9% до порядка 1,3 млрд долларов.

В октябре экспорт чугуна составил 246 тыс. тонн. Это на 27,3% ниже уровня октября прошлого года и на 38,4% меньше показателя сентября этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 81,7 млн долларов (-38,4% к октябрю 2018 и -38,8% к сентябрю 2019)

Ферросплавов за январь-октябрь было вывезено 685,7 тыс. тонн (+2,9%) на сумму 1,1 млрд долларов (-5,7%).

В отчетном месяце объем вывоза ферросплавов сократился к октябрю 2018 года на 14,7% и на 1,1% к сентябрю 2019 года, до 64,9 тыс. тонн. Доходы от их экспорта также упали к октябрю 2018 года на 30,2% и на 1,2% к сентябрю 2019 года – до 92,1 млн долларов.