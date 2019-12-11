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НМТП плюс 3,7%
11.12.2019

НМТП плюс 3,7%


    • Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-октябрь 2019 года составил 121,2 млн тонн. Это на 3,7% выше аналогичного уровня прошлого года. Новороссийские активы группы за 10 месяцев этого года обработали 68,4 млн тонн, на 4,6% меньше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). В Балтийске (БСК) рост и в TEU (+32,3%), и в тоннах (+20,6%). Увеличил грузооборот по итогам января-октября Приморск – на 16,7% до 51,9 млн тонн.

    Перевалка наливных грузов за 10 месяцев 2019 года увеличилась на 16,1%, до 97,4 млн тонн. При этом рост отмечен практически по всем грузам наливного сегмента оборота, исключение – КАС (-11,5%).

    Совокупный оборот нефти по итогам отчетного периода в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийске составил более 67,4 млн тонн, +22,8%. При этом и Приморск, и Новороссийск увеличили перевалку нефти – на 27,9% (до 40,7 млн тонн) и на 15,9% (до 26,7 млн тонн) соответственно.

    Оборот нефтепродуктов за январь-октябрь 2019 года вырос на 3,3% до 29,1 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 11,2 млн тонн (-11,5%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 17,9 млн тонн (+15,4%).

    Оборот навалочных грузов за 10 месяцев 2019 года снизился на 46,8% и составил 7,9 млн тонн. Снижение произошло в основном за счет за отсутствия объемов зерна, после продажи НЗТ.

    По сравнению с январем-октябрем прошлого года на фоне высокой активности на экспортных направлениях выросли отгрузки железорудного сырья – на 25,3% до 2,5 млн тонн. За счет восстановления спроса на внешних рынках объем перевалки угля увеличился на 10%, до 1,4 млн тонн. Оборот химических грузов вырос на 24,3% до 568 тыс. тонн. Грузооборот сахара-сырца существенно вырос в 3,2 раза, составив 503 тыс. тонн. Объем перевалки зерна и прочих рудных грузов сократился на 75,3% (2,6 млн тонн) и 1,5% (276 тыс. тонн) соответственно.

    Оборот генеральных грузов по итогам 10 месяцев 2019 года снизился на 13,3% и составил 10,8 млн тонн. Перевалка черных металлов снизилась на 13,8% (до 9,6 млн тонн), лесных грузов – на 4,3% (до 250 тыс. тонн). В то же время на фоне благоприятной конъюнктуры рынка алюминия отгрузки цветных металлов в НМТП увеличились на 3,4% (до 854 тыс. тонн). Перевалка скоропорта упала на 72,5% (до 48 тыс. тонн).

    Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.

     


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