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Транзитный сервис из Японии в Европу через Россию
23.05.2019

Транзитный сервис из Японии в Европу через Россию

    • АО «РЖД Логистика» и FESCO и запускают совместный транзитный сервис Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибирской железнодорожной магистрали. Отправка тестового контейнера состоялась 23 мая из порта Иокогама.

    «Интермодальная цепочка Trans-Siberian Landbridge организована по маршруту порт Японии – Владивостокский морской торговый порт – Транссиб – Брест – пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал – порядка 45 дней. Прибытие тестового контейнера с неопасной продукцией химической промышленности, отправленного из японского порта Иокогама в польский город Вроцлав, ожидается в середине июня», – говорится в совместном заявлении компаний.

    В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки. На основе тестовой отправки стороны отработают технологию перевозки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впоследствии организовать обратную перевозку из Европы в Японию.

    Ожидается, что сервисом Trans-Siberian Landbridge в страны Европы будут доставляться комплектующие для автомобилей, товары народного потребления.

    «Сегодня мы открываем новую страницу в сотрудничестве с японским бизнесом, представляем новый уникальный продукт. С министерством транспорта Японии мы договорились совместно развивать мультимодальные перевозки через дальневосточные порты России и Транссиб. За последние 5 лет в развитие железных дорог на востоке России ОАО «РЖД» вложено более 5 млрд долларов, а перевозки по этому маршруту за это время выросли более чем на треть. Мы видим очень большой потенциал сотрудничества с японскими коллегами и хотели бы использовать созданную инфраструктуру в том числе для перевозок товаров из Японии», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

    «Наш опыт работы на международных транспортных коридорах с Индией, Китаем, Вьетнамом и Кореей показывает, что увеличение скорости доставки и построение организованных мультимодальных цепочек – именно то, что нужно современному грузоотправителю. Синергия запросов японского и европейского бизнесов с объединенными возможностями трех наших компаний привела к созданию продукта Trans-Siberian Landbridge и является залогом его успешного развития», – прокомментировал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

    «Сегодня весь грузопоток между Японией и Европой в размере 3 млн TEU в год идет через Суэцкий канал, при этом мы совместно с коллегами из РЖД можем предложить клиентам существенно более быстрый и эффективный сервис по Транссибу. Привлечение транзитных грузов на российскую инфраструктуру соответствует как общегосударственным стратегическим задачам, так и объективным экономическим интересам участников рынка. Уверен, что Trans-Siberian Landbridge будет востребован японскими партнерами и позволит укрепить и расширить наше взаимовыгодное сотрудничество с ними», – отметил президент FESCO Александр Исурин.


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