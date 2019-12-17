Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза с января по октябрь 2019 года сократился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 2,9% до 205,9 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 6,8% и составили 75,8 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза, напротив, снизился – на 7,8% до 130,1 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-октября этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария.

В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США.