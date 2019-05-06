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«Одно окно» на базе РЭЦ
06.05.2019

«Одно окно» на базе РЭЦ

    • В соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» к 2021 году будет введена в эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы Российского экспортного центра. Для решения этой задачи внесены соответствующие изменения в ряд нормативных правовых актов правительства. Соответствующее постановление от 26 апреля 2019 года №507 за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

    Подписанным постановлением внесены изменения в правила деятельности РЭЦ и его взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (утверждены постановлением правительства от 5 февраля 2016 года №71). В частности, установлено, что РЭЦ будет выполнять функции института развития, участвующего в реализации государственной политики в области развития и поддержки экспорта.

    В целях организации безбумажного документооборота предусмотрена возможность обмена документами между РЭЦ и органами государственной власти и организациями через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и систему межведомственного электронного документооборота. Кроме этого, РЭЦ будет предоставлен доступ к Единой системе идентификации и аутентификации и единой системе нормативной справочной информации. Установлена также возможность предоставления информационной поддержки экспорта через личный кабинет экспортёра.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    507-r.pdf


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