«Одно окно» на базе РЭЦ

В соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» к 2021 году будет введена в эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы Российского экспортного центра. Для решения этой задачи внесены соответствующие изменения в ряд нормативных правовых актов правительства. Соответствующее постановление от 26 апреля 2019 года №507 за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Подписанным постановлением внесены изменения в правила деятельности РЭЦ и его взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (утверждены постановлением правительства от 5 февраля 2016 года №71). В частности, установлено, что РЭЦ будет выполнять функции института развития, участвующего в реализации государственной политики в области развития и поддержки экспорта.

В целях организации безбумажного документооборота предусмотрена возможность обмена документами между РЭЦ и органами государственной власти и организациями через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и систему межведомственного электронного документооборота. Кроме этого, РЭЦ будет предоставлен доступ к Единой системе идентификации и аутентификации и единой системе нормативной справочной информации. Установлена также возможность предоставления информационной поддержки экспорта через личный кабинет экспортёра.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

507-r.pdf