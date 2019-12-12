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Бронка покупает электромобили
12.12.2019

Бронка покупает электромобили


    • ООО «Феникс», собственник и оператор порта «Бронка» и французская инжиниринговая компания Gaussin подписали соглашение о внедрении на российский рынок автономных электромобилей AIV FULL ELEC.

    По информации ООО «Бронка Групп», контракт подписан в рамках французско-российского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в Москве в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

    Подписи под документов поставили генеральный директор ООО «Феникс» Николай Негодов и президент Gaussin Кристофер Госсен.

    Как отметил Н.Негодов, «Электромобили — это экологичное и современное решение. Приобретение 70-тонных автономных тягачей AIV FULL ELEC у GAUSSIN позволит нам повысить эффективность управления контейнерными потоками и ускорить производственные процессы».


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